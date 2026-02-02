Acesse sua conta
Novas regras do Pix entram em vigor; veja o que muda

Medidas agilizam devolução em casos de fraude

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:28

Pix se consolida como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock)
Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock

Já estão em vigor as novas regras de segurança do Pix definidas pelo Banco Central (BC), com o objetivo de viabilizar de forma mais rápida e eficiente restituição de dinheiro em casos de fraude e de falha operacional. A partir desta segunda-feira (2), os bancos são obrigados a seguir a versão 2.0 do mecanismo de devolução do Pix. 

Antes das novas regras, a devolução só podia ser feita a partir da conta usada na fraude. A medida dificulta o rastreio do dinheiro, já que os golpistas costumam sacar ou transferir rapidamente os valores para outras contas. Agora, os recursos serão rastreados, mesmo quando são rapidamente direcionados para contas diferentes. Estimativas apontam que as mudanças podem diminuir em até 40% os golpes.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil

"Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação", disse o BC quando anunciou as alterações, no ano passado.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, agora em versão 2.0, só deve ser acionado em caso de fraude, suspeita de fraude ou erro operacional das instituições financeiras. Ou seja, a ferramenta não pode ser usada no caso de Pix a destinatários errados digitados pelo usuário.

