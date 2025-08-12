Solteiro, ex de Carlinhos Maia admite preguiça para paquerar: 'Não tenho alma de quenga'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:57
Recém-separado de Carlinhos Maia, após um relacionamento de 15 anos, o influenciador Lucas Guimarães, 31, falou sobre a vida amorosa nas redes sociais. Em uma sequência de stories publicados na madrugada desta terça-feira (12/8), ele contou que o ritmo intenso de trabalho tem tirado até a disposição para paquerar.
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
“Eu estou trabalhando tanto que estou com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘vou nada. Começar uma conversa agora? Estou com preguiça’”, disse.