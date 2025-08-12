FAMOSOS

Solteiro, ex de Carlinhos Maia admite preguiça para paquerar: 'Não tenho alma de quenga'

Após fim de casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães diz que está focado no trabalho e sem disposição para paquerar

MetrópoIes

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:57

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

Recém-separado de Carlinhos Maia, após um relacionamento de 15 anos, o influenciador Lucas Guimarães, 31, falou sobre a vida amorosa nas redes sociais. Em uma sequência de stories publicados na madrugada desta terça-feira (12/8), ele contou que o ritmo intenso de trabalho tem tirado até a disposição para paquerar.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães 1 de 16