Solteiro, ex de Carlinhos Maia admite preguiça para paquerar: 'Não tenho alma de quenga'

Após fim de casamento com Carlinhos Maia, Lucas Guimarães diz que está focado no trabalho e sem disposição para paquerar

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:57

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

Recém-separado de Carlinhos Maia, após um relacionamento de 15 anos, o influenciador Lucas Guimarães, 31, falou sobre a vida amorosa nas redes sociais. Em uma sequência de stories publicados na madrugada desta terça-feira (12/8), ele contou que o ritmo intenso de trabalho tem tirado até a disposição para paquerar.

“Eu estou trabalhando tanto que estou com preguiça até de paquerar. Recebo várias mensagens de homem, mulher, menino, menina, menine… mas quando vejo, penso: ‘vou nada. Começar uma conversa agora? Estou com preguiça’”, disse.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

