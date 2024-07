EM 1982

Monica Iozzi conta que foi raptada quando era bebê: 'Minha mãe desmaiou'

A atriz e apresentadora Monica Iozzi contou que foi raptada durante férias com a família em 1982. O destino era Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz divisa com o Paraguai. Muitos visitantes costumam atravessar a fronteira para conhecer o país vizinho e com a família da atriz não foi diferente. Na hora do fato, todos estavam fazendo compras em galerias de comércio. "Eu tinha sete meses, uma senhora me viu no colo da minha avó e perguntou: 'que bonitinha, posso pegar?' Minha avó deixou, e em questão de segundos, a mulher desapareceu comigo", relembrou Monica durante sua participação no 'Portugal Show' na segunda-feira, 15.