Marido de Sasha desabafa após abandonar carreira gospel: 'Livre'

O marido de Sasha Meneghel, João Lucas, desabafou sobre a saída da igreja e transição na música, durante a participação no "Encontro", da TV Globo, na segunda-feira (15). O cantor fazia carreira no segmento gospel, mas em 2023 abandonou o ramo e mudou para o pop.

“Foi muito desafiador. Acho que toda mudança, que tira a gente da nossa zona de conforto, é desafiadora, mas eu nunca estive tão feliz, sabe? Tão satisfeito com o que eu tô fazendo, com o que eu tô vivendo”, acrescentou.

João está divulgando o novo single “Meu Bem”, com participação da esposa. O casal participou do programa e Xuxa também apareceu em vídeo para parabenizar os dois.

No início do ano, o cantor foi alvo de críticas após detonar os "crentes". “E o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: crentes! Namoral, acho que nem Jesus aguenta”, reclamou. Ele fez uma série de reclamações sobre os cristãos e marcou o fim da relação com o mundo gospel.