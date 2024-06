VIRARAM MODELOS

Ivete Sangalo e Xuxa desfilam para grife de Sasha Meneghel

A cantora baiana Ivete Sangalo e a rainha dos Baixinhos, Xuxa, fizeram um desfile especial, compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Os looks usados por ambas são da Mondepars, a grife de Sasha Meneghel.

A grife de Sasha, a Mondepars, foi lançada no último dia 10, com um evento que reuniu famosos em um desfile que apresentou as primeiras criações da estilista, em São Paulo.