SÓ AS LENDAS

Ivete Sangalo, Preta Gil, Márcio Victor e Xuxa gravam programa na Globo em clima de descontração

Data de exibição ainda não foi informada

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de junho de 2024 às 11:20

Preta Gil, Ivete Sangalo, Márcio Victor e XUxa Crédito: Redes sociais

Em clima de descontração e alto-astral, Ivete Sangalo, Preta Gil, Márcio Victor e Xuxa estiveram reunidos nesta quarta-feira (19) para gravar o programa “Que História é Essa Porchat?”. A atração comandada pelo humorista Fábio Porchat reúne famosos e anônimos para compartilharem as suas histórias mais inusitadas.

Após gravar a atração, Ivete ainda tietou o cantor Djavan nos corredores do estúdio da TV Globo e foi visitar a amiga Preta Gil no hotel. No registro, as artistas, que são grandes amigas, celebraram o reencontro e declararam estar com saudades uma da outra. “Só amor”, escreveu Preta.

Após cumprir agenda no Brasil, Ivete segue para Portugal, onde será um dos grandes destaques do Rock in Rio Lisboa. A artista baiana sobe ao palco do evento neste sábado (22).