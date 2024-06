Após aparecer com braço na tipoia, Ivete Sangalo tranquiliza fãs: 'Estou ótima'

A cantora Ivete Sangalo preocupou os fãs ao aparecer publicamente com uma tipoia no braço direito nesta quinta-feira (13). A musa baiana participou feira de produtos naturais em Anhembi, em São Paulo, representando a sua marca de caldos "Vero Brodo". Em seu perfil nas redes sociais, Ivete tranquilizou os fãs e explicou o motivo do acessório.

Em agosto de 2022, a Ivete sofreu um acidente enquanto esquiava com filho mais velho, Marcelo, no Chile. "Eu viajei de férias com o meu filho (Marcelo), fomos esquiar, que é uma coisa que a gente adora fazer. Estava eu lá, muito: 'lá, 'lé, li, ló, lú patinadora' e, do nada, cabum! Caí no chão e quebrei meu punho em dois lugares. foi uma dor insuportável! Eu lá caída, falando: 'Meu filho, e agora?'. Mas, do nada, apareceram várias pessoas para me ajudar, aquelas pessoas que fazem resgate", contou na época.