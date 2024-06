Will Smith se diverte com ‘sósia baiano’ e ganha convite de Ivete Sangalo: 'Vem pra Bahia'

O ator Will Smith, cada vez mais queridinho do público brasileiro, ganhou um “sósia baiano”, interpretado por Naio Barreto, e tem se divertido com os conteúdos do humorista. Nesta terça-feira (11), o astro do filme “Bad Boys” repostou um vídeo no qual o “Will Smith original” se senta em uma Porsche 911 vintage, e a edição corta para o Will baiano em um celta preto com uma escada no topo do carro. “Hahaha, muito bom”, escreveu o artista.