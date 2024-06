DA BAHIA PARA O MUNDO

Sósia de Will Smith vai parar no perfil oficial do ator internacional: 'Como chamamos esses dois?'

Influenciador Naio Barreto usa técnica para alterar imagem

Publicado em 7 de junho de 2024 às 11:02

Naio Barreto e Cleber na estreia de Bad Boys em Salvador Crédito: Redes sociais

A Bahia está furando a bolha internacional e chegou, nesta semana, nas redes sociais do ator Will Smith. No Instagram do artista, ele compartilhou um vídeo do influenciador Naio Barreto, que se intitula sósia do astro de Hollywood.

Na gravação, é possível ver o baiano em um ponto de ônibus com um amigo, Cleber Santos, que virou o sósia de Martin Lawrence, a dupla de Will no filme Bad Boys. Os dois estavam se deslocando para assistir à estreia do filme, nesta quinta-feira (6), para brincar com a situação.

Os dois tem criado vários conteúdos nas redes sociais sendo sósias dos atores internacionais. O começo do sucesso para Naio começou quando o influenciador veio para Salvador gravar conteúdo sobre a volta de 'Um Maluco no Pedaço'.

A partir do vídeo parecido com a abertura da série dos anos 90, Naio conquistou a Bahia fazendo vários memes, principalmente na pandemia, quando começou a usar o deepfake, programa que muda o rosto para deixar com o de algum famoso.