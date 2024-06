Após versão simbólica entregue por Ivete, Título de Cidadão de Jorge Vercillo será votado na Câmara

Na noite do último domingo (9), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, durante o show “JV30”, que celebra os 30 anos de carreira do artista , ele recebeu das mãos da cantora Ivete Sangalo um título de cidadão soteropolitano simbólico.

“Cidadão soteropolitano com muito orgulho, gratidão e amor! E, que honra receber esse título pelas mãos da minha amiga Ivete Sangalo! Minha Bahia, meu nordeste, eu amo vocês! Obrigado por todo carinho e amor”, celebrou o homenageado durante o show em Salvador, palco escolhido para a gravação do DVD da turnê.

“Vamos votar o projeto concedendo o Título de Cidadão a Jorge Vercillo, sobretudo devido à relação que ele mantém com nossa capital”, destacou o vereador, ao explicar a excepcionalidade da entrega simbólica da honraria. O artista é neto de uma baiana e casado com uma soteropolitana, a biomédica Martha Suarez, com quem vem à cidade várias vezes ao longo do ano.