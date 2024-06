Jorge Vercillo ganha título de cidadão soteropolitano das mãos de Ivete Sangalo

Cantora foi a convidada especial do DVD do cantor em Salvador

A cantora Ivete Sangalo esteve na gravação do DVD especial de 30 anos de carreira do cantor Jorge Vercillo, feito na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.