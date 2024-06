Ivete Sangalo e Daniel Cady treinam juntos após 'abandonarem' a academia

Os dois apareceram em uma selfie no elevador do prédio em Salvador

Dieta da Veveta

"Ela utiliza bem diluído, metade de um limão com um copo d'água. Já é rotina dela. Às vezes ela se empolga e quer tomar também em outros horários, mas eu falo: 'Vamos com calma, vamos usar agora na salada'. A gente tem um sítio e eu plantei limão-rosa, limão-cravo, limão-taiti...", disse.

Por fim, o pai de Helena, Marina e Marcelo deu dicas para quem quer incluir a ingestão do limão no dia a dia.

"Acordou? Primeira coisa: um copo de 200ml, no máximo 300 ml, com um limão espremido. Tem quem use o sumo, o shot, que é mais concentrado. Eu prefiro diluir, porque acho que vai atender a maior parte das pessoas. Nem todo mundo vai se dar bem com o shot de limão concentrado", explicou.