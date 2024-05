Ivete Sangalo aparece de surpresa em shopping de Salvador para assistir apresentação das filhas

Imagina circular pelo Shopping Barra e assistir uma apresentação com Ivete Sangalo na plateia? Foi o que aconteceu na noite desta quinta-feira (23), em Salvador. A artista foi apreciar as filhas, Helena e Marina, que dançaram balé com outras colegas de curso no centro comercial.