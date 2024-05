Entenda o que causou cancelamento de turnê de Ivete Sangalo

Os ingressos da turnê chegavam a R$ 3 mil. A venda em Salvador, por exemplo, tinha como valor mínimo R$ 50, para quem garantiu a cadeira superior leste ou norte e chegou até R$ 3 mil para o "Clube Veveta - A Festa. As áreas VIP podiam ser compradas por R$ 645 (meia) até R$ 990 (inteira).

Em nota, a produtora 30e informou que propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção, mas foi surpreendida com o comunicado de cancelamento. A empresa ainda disse que a decisão foi unilateral e nunca avaliou a suspensão da turnê. Quanto ao reembolso, a 30e divulgará em breve os procedimentos para quem já haviam adquirido ingresso.

"Com mais de três milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30e pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão", declarou.