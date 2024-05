'Sem acreditar nisso', dizem fãs que esperavam pela turnê "A Festa" de Ivete Sangalo

Na manhã desta quarta-feira (15), os fãs de Ivete Sangalo foram surpreendidos com o cancelamento da turnê "A Festa", que iria começar a partir de junho, em Manaus.

Segundo a equipe da cantora, o cancelamento ocorreu após perceber que a produtora responsável pela realização dos shows não iria conseguir garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, "com a excelência e segurança prometidas e acordadas".