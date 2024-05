INÍCIO SERIA EM JUNHO

Ivete Sangalo anuncia cancelamento da turnê 'A Festa'

Equipe da artista explicou que motivo envolve a empresa contratada

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 09:58

IVETE SANGALO 30 ANOS Crédito: Redes sociais

A cantora Ivete Sangalo informou, nesta quarta-feira (15), o cancelamento da turnê "A Festa", que iria comemorar os 30 anos de carreira da artista.

Segundo a publicação feita no Instagram, a equipe da cantora explicou que a decisão ocorreu após perceber que a produtora responsável pela realização dos shows não iria conseguir garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, "com a excelência e segurança prometidas e acordadas".

O show em Salvador seria o 16º show da turnê "A Festa", no dia 12 de outubro. Antes disso, Ivete Sangalo faria uma apresentação em Barreiras, no Oeste Baiano, no dia 27 de julho.

O "Clube Veveta - A Festa" tinha ingressos entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, que incluía experiência VIP. No "Abalou" os ingressos custavam entre R$ 750 e R$ 1,5 mil.

No comunicado para os milhares de fãs, a baiana de Juazeiro diz que a realização da turnê era o desejo dela e que queria que tivesse uma conexão com os admiradores do país inteiro.

"A realização de um projeto dessa magnitude exige mobilização de uma estrutura complexa, que só se viabilizaria se houvesse um nível de planejamento e organização adequados, que garantissem, com antecedência necessária, todas condições prometidas, esperadas e pactuadas em contrato", diz na nota.

Por fim, a nota lamenta a situação, frisa o amor de Ivete Sangalo pelo fãs do Brasil inteiro, e espera poder voltar às cidades que estavam prometidas na turnê em breve.

Sobre os ingressos, a nota afirma que os fãs podem entrar em contato com a promotora do evento para buscar orientações sobre o procedimento de reembolso dos valores pagos.

Além de Ivete Sangalo, a cantora Ludmilla também divulgou o cancelamento da turnê Ludmilla In The House. A nota divulgada nas redes sociais da artista diz que houve um problema com a produtora, mesma justificativa apresentada por Ivete.

O evento

A primeira data da turnê de Veveta seria no dia 1º de junho, com show em Manaus, apresentação dos bois Garantido e Caprichoso. Todas as apresentações iriam ser realizadas em estádios, como foi revelado pela baiana.