PAIXÃO?

Fabio Jr. relembra namoro com Maria Bethânia em entrevista

No próximo dia 22 de maio, o cantor Fabio Jr, conhecido pelas músicas românticas que embalaram novelas globais e também pela fama de galã dentro e fora das telinhas, vai contar um pouco mais sobre a sua vida pessoal e carreira no programa “Som Brasil”, apresentado por Pedro Bial, na TV Globo, após a novela “Renascer”, por volta das 22h20.

Segundo informações da Coluna Play, do jornal O Globo, Fabio falará sobre histórias inéditas vividas com grandes personalidades, como o Medium Espírita Chico Xavier, e sobre a família, incluindo sobre como conheceu sua atual esposa, Fernanda Pascucci, na época presidente de um fã-clube dedicado a ele. Entre as revelações, o artista relembrará o namoro que teve com Maria Bethânia.