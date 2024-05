LUDMILLA IN THE HOUSE

Após Ivete, Ludmilla anuncia cancelamento de turnê

Quem comprou o ingresso deve procurar a produtora para solicitar o reembolso

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 10:14

Ludmilla no Coachella Crédito: Divulgação

Após Ivete Sangalo anunciar o cancelamento da turnê A Festa, a cantora Ludmilla também divulgou o cancelamento da turnê Ludmilla In The House, nesta quarta-feira (15). Segundo a nota divulgada nas redes sociais da artista, houve um problema com a produtora, mesma justificativa apresentada por Ivete.

"Sempre tive uma grande preocupação em levar grandes experiências para o meu público. É o que tenho feito nesses últimos anos. Fico triste com o cancelamento da turnê porque ela nasceu com o propósito de celebrar os 10 anos da minha carreira com uma entrega digna do que meus fãs merecem. Espero conseguir me apresentar o quanto antes nas diversas cidades anunciadas e quero devolver, da melhor forma possível, todo o carinho que vocês me deram durante todos esse tempo", diz Ludmilla, na nota.

As pessoas que adquiriram ingressos para os shows devem entrar em contato com a empresa 30e para solicitar o reembolso.

Os shows seriam realizados nas cidades do Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, Belém, Manaus, Fortaleza, Natal, Teresina, São Luís, Recife, Salvador, Florianópolis, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Aracaju, Porto Alegre e Curitiba.