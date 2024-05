'Essa celebração vai acontecer, mas dei um passo para trás', lamenta Ivete Sangalo sobre cancelamento

Depois do cancelamento da turnê "A Festa", a própria Ivete Sangalo apareceu através de vídeos no Instagram para conversar com os milhares de fãs que compraram os ingressos dos eventos. Nesta quarta-feira (15), a baiana de Juazeiro não deu muitos detalhes do motivo do cancelamento, mas frisou que tomou a decisão focada no conforto dos admiradores.