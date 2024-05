Ivete Sangalo toma susto ao receber festa surpresa em camarim após aniversário

Cantora completou 52 anos no último dia 27 de maio

A cantora Ivete Sangalo completou 52 anos no último dia 27 de maio, mas as comemorações ainda estão acontecendo durante toda a semana. Antes de subir ao palco em São Paulo, a artista ganhou mais uma festa.

No entanto, assim como as outras, foi uma festa surpresa realizada pela equipe da artista. No camarim, ela chegava para se preparar para a apresentação, quando foi surpreendida pelos companheiros de trabalho.