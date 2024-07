BRIGA JUDICIAL

Ana Hickmann: Justiça suspende dívida milionária após fraude em assinaturas

Apresentadora acusa o ex-marido de ter feito contratos com assinaturas falsificadas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu uma dívida de R$ 1,7 milhão da apresentadora Ana Hickmann após alegar fraude em assinaturas da empresária. A informação foi confirmada pela assessoria de Ana ao Estadão e pelo TJSP por meio de uma publicação no Diário de Justiça na segunda, 15.

A apresentadora provou na Justiça que as assinaturas em contratos de empréstimo em seu nome foram fraudadas. Ela conseguiu provar através de laudo pericial, de acordo com informações do O Globo.