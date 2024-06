COMPROMISSO

Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam noivado

Três meses após anunciarem o romance, Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos. Eles trocaram alianças nesta quinta-feira, 27, durante viagem por Lisboa, onde estão para a participação do chef de cozinha no Circuito Estoril de Automobilismo. Em nota, a assessoria de imprensa de Ana afirmou que o casal "está muito feliz e agradece o carinho de todos os fãs".