MÚSICA

‘Vá na Paz do Senhor’: Emanuelle Araújo lança single e clipe dirigido por Nanda Costa em Salvador; assista

As gravações contaram ainda com as participações do ator Luís Miranda e do cantor Tatau

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de junho de 2024 às 11:31

Emanuelle Araújo Crédito: Amanda Tropicana

Emanuelle Araújo lançou, nesta sexta-feira (28), nas principais plataformas digitais o primeiro single do seu novo álbum, dedicado aos ritmos baianos. Além da faixa musical, “Vá na Paz do Senhor” ganhou clipe também, lançado simultaneamente.

No vídeo, dirigido por Magali Moraes e pela atriz Nanda Costa, a cantora baiana celebra sua cidade, com imagens do Rio Vermelho, de Ondina e da Baía de Todos os Santos.

As gravações contaram ainda com as participações do ator Luís Miranda e do cantor Tatau, além dos integrantes da companhia de dança Interart, e aconteceram em cenários como o restaurante espanhol La Taperia, na Rua da Paciência.

O clipe contou ainda com direção de fotografia de Maria Mango e maquiagem de Beberes, filha de Tatau.