SURPRESA PARA OS BAIANOS

Salvador Fest anuncia reformulação e cancela edição 2024

No entanto, evento voltará em 2025 com nova edição

Um dos eventos mais esperados dos baianos, o Salvador Fest, não terá sua edição de 2024. Por meio de uma nota enviada ]á imprensa nesta sexta-feira (28), a empresa revelou que a edição voltará no próximo ano com novidades para o público.

Neste ano, o Salvador Fest iria comemorar 17 edições, mas a Salvador Produções entendeu que, neste momento, o evento precisa passar por mudanças. "Depois de passar por 16 edições e por diversas mudanças, o Salvador Fest quer seguir trazendo para o público sempre o melhor da música, unindo grandes atrações a experiências que só ‘’a maior e melhor festa de camisa colorida do mundo’’ pode oferecer.

O empresário Marcelo Britto, dono da produtora, pretende trazer a edição de 2025 com uma nova cara e reformulação para comemorar a 17ª edição. A 'Boquinha' famosa, marca registrada do Salvador Fest, trouxe o anúncio da pausa de forma lúdica e criativa para não chocar tanto o público fiel do evento.