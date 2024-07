SANJU

Leo Santana e Lore Improta promovem ‘Arraiá’ fora de época em Salvador

Liz, filha do casal, foi um dos destaques da noite

Lore e Leo não economizaram nos detalhes para transformar o local em um verdadeiro evento de São João. Bandeirolas coloridas, música ao vivo e um autêntico forró deram o tom da festa, que contou, também, com diversas atrações típicas. Os convidados puderam se divertir com um boi mecânico, barraca de pescaria e brinquedos infláveis, além de saborear uma vasta gama de comidas tradicionais da época.

A pequena Liz, de apenas 2 anos, filha dos anfitriões, foi um dos destaques da noite. Vestida com um traje típico de caipira, ela aproveitou cada momento da festa, encantando a todos com seu carisma. O evento reuniu, ainda, amigos e familiares do casal.