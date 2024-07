MÚSICA

PaGGodin, projeto de samba de Léo Santana, abre venda para edição de Salvador

Evento acontecerá no dia 15 de setembro

O cantor Léo Santana acaba de anunciar a abertura de vendas para a edição do PaGGodin – seu mais novo projeto de samba, que vai acontecer no dia 15 de setembro, em Salvador.

Léo vai levar para o Centro de Convenções as canções que vêm fazendo sucesso entre seus fãs e os amantes do samba. O projeto mistura samba e pagode, trazendo o cantor em um modelo de apresentação diferente do que os fãs estão acostumados a ver.