PERNA BAMBA

Leo Santana é atingido nas partes íntimas por celular arremessado por fã durante show; veja vídeo

Ele cantava a música Perna Bamba quando aconteceu o incidente. Em um vídeo compartilhado pelo próprio Leo, é possível ver ele se contorcendo de dor após ser atingido. Ele cai no chão e para de cantar.

As dançarinas continuam a apresentação até Leo se recuperar e finalizar o show. Nos stories do Instagram, ele chegou a brincar com a situação. “Que pancada, meu velho. Literalmente, fiquei de perna bamba“, brincou.