Pablo, Léo Santana e Manu Bahtidão; confira atrações do último dia do São João no Parque

Apresentações começaram às 15h

Da Redação

Publicado em 2 de julho de 2024 às 17:14

Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

O São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, chega nesta terça-feira (2) na última noite de festa. Os cantores Pablo, Léo Santana e Manu Bahtidão são algumas das atrações do festival. Os shows começaram às 15h e a entrada é gratuita.

Confira ordem de atrações desta terça-feira (2)

Palco:

Forró dos Plays

Vitor Fernandes

Pablo

Manu Bahtidão

Léo Santana

Henry Freitas

Pranchão:

Victor Leão

Péricles e Leonardo

Jow

La Fúria