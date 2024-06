FESTA

Léo Santana, Wesley Safadão e Nattan: Réveillon Praia do Forte anuncia atrações e local

O Réveillon Praia do Forte acaba de anunciar o local da edição que irá celebrar a chegada de 2025. O Castelo Garcia D’ávila será o ponto de encontro de três intensas noites de muita festa, música, alto astral e de uma energia que só a Praia do Forte tem.

Entre as atrações já confirmadas, estão os cantores Nattan – que se apresentará no dia 27, Wesley Safadão – que vai comandar a noite do dia 29 e o GG Léo Santana, que vai animar a noite do dia 31.