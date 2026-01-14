TELEVISÃO

Ex-BBB que namorou Alberto Cowboy hoje é crente e garante: 'Me arrependo 100% de ter participado'

Bruna Tavares ficou em terceiro lugar no BBB 7

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:14

Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 Crédito: Reprodução/TV Globo

Alberto Cowboy é um dos participantes Veteranos do BBB 26. Sua trajetória inicial no programa começou em 2007, quando integrou o elenco do BBB 7. Na época, o vilão da edição viveu um romance dentro da casa com a catarinense Bruna Tavares, que terminou em 3º lugar. Quase 20 anos depois, ela afirma que se arrepende profundamente de ter participado do reality show.

Hoje aos 41 anos, Bruna se define como "crente" nas redes sociais, trabalha como manicure, é casada e mora novamente em Taió, no interior de Santa Catarina, sua cidade natal. "Me arrependo 100% de ter participado. Me arrependo de tudo aquilo que eu desejei e que eu não conheço hoje. Aprendi a não desejar o que eu não conheço", afirmou em uma publicação feita em 2024.

Evangélica, ela foi finalista da histórica edição do Big Brother Brasil, protagonizada pelo trio Diego Alemão, Fani e Iris Stefanelli. Logo após deixar o reality, Bruna fez um ensaio sensual para a revista Vip, do qual também se arrepende, e trabalhou como modelo. Dois anos depois, ela se converteu, foi morar na roça e virou pastora evangélica. Ela se casou com o designer gráfico Antônio Amancio Neto.

A catarinense diz não manter contato com nenhum ex-participante do programa. Segundo ela, a experiência no BBB acabou servindo como um divisor de águas em sua vida pessoal e espiritual. "O BBB foi para reafirmar o que eu realmente sou. Foi uma evolução pessoal para eu saber o que eu não quero para mim. Vivi lá dentro experiências fortíssimas com Deus. Pude entender o que eu não quero para a minha vida", declarou.

