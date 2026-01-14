Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-BBB que namorou Alberto Cowboy hoje é crente e garante: 'Me arrependo 100% de ter participado'

Bruna Tavares ficou em terceiro lugar no BBB 7

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:14

Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 Crédito: Reprodução/TV Globo

Alberto Cowboy é um dos participantes Veteranos do BBB 26. Sua trajetória inicial no programa começou em 2007, quando integrou o elenco do BBB 7. Na época, o vilão da edição viveu um romance dentro da casa com a catarinense Bruna Tavares, que terminou em 3º lugar. Quase 20 anos depois, ela afirma que se arrepende profundamente de ter participado do reality show.

Hoje aos 41 anos, Bruna se define como "crente" nas redes sociais, trabalha como manicure, é casada e mora novamente em Taió, no interior de Santa Catarina, sua cidade natal. "Me arrependo 100% de ter participado. Me arrependo de tudo aquilo que eu desejei e que eu não conheço hoje. Aprendi a não desejar o que eu não conheço", afirmou em uma publicação feita em 2024.

Bruna Tavares, do BBB 7

Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com o marido por Reprodução
Bruna Tavares com o marido por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares com o marido por Reprodução
Bruna Tavares participou do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução
1 de 22
Bruna Tavares disse que se arrepende de ter participado do BBB 7 por Reprodução

Evangélica, ela foi finalista da histórica edição do Big Brother Brasil, protagonizada pelo trio Diego Alemão, Fani e Iris Stefanelli. Logo após deixar o reality, Bruna fez um ensaio sensual para a revista Vip, do qual também se arrepende, e trabalhou como modelo. Dois anos depois, ela se converteu, foi morar na roça e virou pastora evangélica. Ela se casou com o designer gráfico Antônio Amancio Neto.

A catarinense diz não manter contato com nenhum ex-participante do programa. Segundo ela, a experiência no BBB acabou servindo como um divisor de águas em sua vida pessoal e espiritual. "O BBB foi para reafirmar o que eu realmente sou. Foi uma evolução pessoal para eu saber o que eu não quero para mim. Vivi lá dentro experiências fortíssimas com Deus. Pude entender o que eu não quero para a minha vida", declarou.

Alberto Cowboy (BBB 26)

Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
1 de 8
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais

Recentemente, ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Bruna voltou a comentar sobre o reality e criticou quem ainda acompanha o programa. "Com as opções que você tem hoje, com 300 tipos de streaming, YouTube… você pegar o seu tempo e a vida que Deus te deu e gastar com 'Big Brother', sinceramente, não tem por que assistir. Desde que eu participei, nunca mais assisti ao programa nem à emissora", disse.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

BBB 26: Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder: 'Ele está virando o olho'

Imagem - Ricardinho reaparece após desistência do Quarto Branco e insinua volta ao BBB 26: 'Será mesmo que o jogo acabou?'

Ricardinho reaparece após desistência do Quarto Branco e insinua volta ao BBB 26: 'Será mesmo que o jogo acabou?'

Imagem - Sem rodeios, Edilson Capetinha revela por que aceitou entrar no BBB 26: 'Estou precisando do dinheiro'

Sem rodeios, Edilson Capetinha revela por que aceitou entrar no BBB 26: 'Estou precisando do dinheiro'

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb Ex-bbbs Bbb26 Veteranos Alberto Cowboy bbb 7 Bruna Tavares

Mais recentes

Imagem - Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’

Solange Couto revela no BBB 26 que perdeu tudo após golpe: ‘Não tinha dinheiro nem para comer’
Imagem - Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'

Maíra Cardi revela que deu cartão de crédito black para babá da filha: 'Nem olho a fatura'
Imagem - O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

O passado perde força e 5 signos vivem um dia que muda tudo emocionalmente hoje (14 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
01

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
02

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Imagem - Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista
03

Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
04

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador