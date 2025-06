MUNDIAL DE CLUBES

Porto x Al Ahly: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo A, a partida será disputada em Nova Jersey, às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:00

Porto Crédito: Divulgação/Fifa

Porto e Al Ahly se enfrentam nesta segunda-feira (23 de junho), às 22h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela 3ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Porto x Al Ahly ao vivo

A partida entre Porto e Al Ahly terá transmissão ao vivo pelo SporTV, Globoplay, CazéTV e DAZN. >

Porto

O Porto vem de um empate com o Palmeiras na estreia e uma derrota de virada para o Inter Miami. A equipe portuguesa soma apenas um ponto e ocupa a terceira colocação no grupo. Para avançar, precisa vencer o Al Ahly e torcer por uma vitória do Inter Miami sobre o Palmeiras. Caso Palmeiras e Inter empatem, o time está eliminado. >

Al Ahly

O Al Ahly também soma apenas um ponto, após empate com o Inter Miami e derrota para o Palmeiras. A situação dos egípcios é ainda mais delicada: precisam vencer e contar com a vitória do Palmeiras para manter esperanças de classificação. Um empate entre brasileiros e norte-americanos elimina os dois times em campo nesta partida. >

Prováveis escalações de Porto x Al Ahly

Porto: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro, Marcano; João Mário, Varela, Fábio Vieira, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, Francisco Moura; Samu. Técnico: Sérgio Conceição>

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Dari, Yasser Ibrahim, Attiyat Allah; Fathy, Bem Romdhane, Afsha; Zizo, Trezeguet, Abou Ali. Técnico: Jose Riveiro

Ficha do Jogo

Jogo: Porto x Al Ahly

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: 3ª rodada>

Data: Segunda-feira, 23 de junho de 2025>

Horário: 22h (horário de Brasília)>

Local: Nova Jersey, EUA>