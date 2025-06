CRIME

Apartamento de deputado é invadido na Pituba, e suspeitos são identificados

Diego Castro (PL-BA) denuncia que episódio foi 'ameaça política'

Maysa Polcri

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:16

Faca foi deixada no chão durante invasão Crédito: Reprodução

O apartamento onde o deputado estadual Diego Castro (PL-BA) mora com a noiva, no bairro da Pituba, em Salvador, foi invadido na tarde de quarta-feira (11). O parlamentar estava almoçando quando soube, pela companheira, que a residência do casal foi invadida. Nenhum objeto foi roubado, mas um líquido foi derramado no apartamento e uma faca foi deixada no chão. >

Diego Castro acredita que a ação tenha sido uma ameaça por razões políticas. "Pelo fato de terem entrado na casa e não roubarem nada, eu acredito que tenha sido um recado político. Eles abriram uma garrafa que estava no apartamento e derrubaram um líquido, sujando e bagunçando a casa", denunciou o deputado. Diego Castro e a noiva moram no edifício de forma provisória enquanto a residência do casal é reformada desde janeiro deste ano. >

Ele almoçava quando recebeu uma ligação da companheira, que encontrou a casa com vestígios de invasão. "Ela me ligou desesperada dizendo que a casa tinha sido invadida. Eu larguei tudo, fui correndo para lá e me deparei com a situação", conta. Diego Castro e a noiva registraram boletim de ocorrência, e uma perícia foi realizada no apartamento. >

O início da investigação aponta que os suspeitos entraram pela janela do apartamento, através do parapeito do edifício. O deputado estadual disse que foi avisado, pela polícia, de que suspeitos foram intimados para prestar depoimento sobre o episódio. >

"É um sentimento de indignação e de raiva muito grande. Se eles são capazes de invadir a casa de um parlamentar, imagina o que fazem com uma pessoa comum?", indaga o deputado. A Polícia Civil não confirmou a identificação de suspeitos, mas informou que o caso é investigado pela 16ª Delegacia (Pituba). Análises de câmeras de segurança são utilizadas na investigação.>

O episódio provocou reações na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O líder da oposição na Casa, Tiago Correia (PSDB), classificou o episódio como um “atentado” com possíveis motivações políticas. O parlamentar sugeriu, inclusive, paralisação das atividades legislativas. >