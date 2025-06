FOI MORDIDA

Menina de 9 anos é atacada por tubarão, luta e sobrevive

Ataque ocorreu enquanto a criança nadava com a família

De acordo com Blosser, Leah estava no oceano com outros membros da família, por volta do meio-dia, quando foi atacada. Ela lutou contra o animal e os familiares conseguiram tirá-la rapidamente da água e levá-la até a estrada, onde foi atendida pelas equipes de emergência e, em seguida, transportada de helicóptero ao hospital.>