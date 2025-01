PELADA

Portugal terá partida de futebol apenas com jogadores nus; entenda

Participantes só poderão usar luvas, meiões e chuteiras; apenas árbitro estará vestido

Crédito: Fiorucci Art Trust and The Vinyl Factory (Pawel Ptak)/Divulgação

Uma partida de futebol apenas com jogadores nus e somente com o árbitro vestido. Toparia participar? Pois esse jogo inusitado - para se dizer o mínimo - será disputado no dia 1º de março, na cidade do Porto, em Portugal. A pelada (literalmente!) é em formato amistoso, sem qualquer troféu em disputa. Mas terá uma premiação aos 'atletas'.>