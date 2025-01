FUTEBOL AMERICANO

Taylor Swift se impressiona com comemoração dos Chiefs na AFC: 'Isto não é uma situação da vida real'

A cantora comemorou o título do namorado Travis Kelce no último domingo (26)

Marina Branco

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 18:55

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift Crédito: Reprodução

Mesmo grandes artistas da música se impressionam com a potência de uma torcida esportiva. É o que Taylor Swift descobriu desde que chegou ao futebol americano, acompanhando o namorado, Travis Kelce, que venceu o grande título da AFC com os Chiefs e deslumbrou a cantora na comemoração. >

Animada após o título que comemorou com a equipe de Travis, Taylor comentou que "isto não é uma situação da vida real", se referindo à festa da torcida. Mesmo acostumada com os grandes palcos e plateias, ela se mostrou surpresa com as comemorações do Kansas City Chiefs na final da Conferência Americana.>

O grande jogo aconteceu no último domingo (26), e contou com a presença da cantora, que comemorou com o namorado Travis Kelce, tight end dos Chiefs, e a mãe dele, sogra de Taylor. "Meu Deus, isso é tão insano! Olha pra isso... esta não é uma situação da vida real. Isso é muito doido. Não acredito no que está acontecendo. Estou chocada. Estou chocada. Isto é tão maneiro", comentou a artista.>