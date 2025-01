FUTEBOL

Cristiano Ronaldo revela apelido de 'chorão' e admite: 'Sempre fui muito irritado'

Craque português reconheceu que odeia perder

A carreira de Cristiano Ronaldo sempre foi marcada por sua competitividade. Mesmo com a enorme lista de títulos - incluindo cinco Champions League e cinco Bolas de Ouro -, o craque português sempre se mostrou insaciável e extremamente focado em ganhar. Um traço de personalidade que foi reconhecido por ele durante uma entrevista ao jornalista espanhol Edu Aguirre.>

"Eu sempre fui muito irritado. Desde jovem, eu odiava perder e chorava. Não aceitava (a derrota), ia para casa e chorava. Meus vizinhos me chamavam de ‘chorão’, era meu apelido", admitiu.>

A sede de vencer levou CR7 a conquistas impressionantes. Agora, ele está perto de quebrar mais uma marca: o milésimo gol. Na última quinta-feira (30), o astro voltou a balançar as redes na vitória por 2x1 sobre o Al-Read, pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Foi o 921º tento da carreira do português. Assim, faltam apenas 79 bolas na rede para ele alcançar o gol de número 1.000.>