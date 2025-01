PERTO DO MILÉSIMO

Confira quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira

Portugal, Sporting, Real Madrid, Juventus, Manchester United e Al Nassr compõem a carreira do astro português

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 19:16

Cristiano Ronaldo tem 919 gols na carreira Crédito: Divulgação/Portugal

O astro português Cristiano Ronaldo é o atacante em atividade com com mais gols marcados durante a carreira. Seja por Portugal, Real Madrid, Manchester United ou no Al Nassr, da Arábia Saudita, o jogador busca chegar ao milésimo gol antes de se aposentar. Confira abaixo como estão distribuídos todos os 919 gols marcados pelo jogador até o dia 24 de janeiro:>

Ligas Nacionais

Na Premier League, pelo Manchester United são 103 gols em 236 jogos. Pelo Real Madrid, são 311 gols em 292 partidas em La Liga. Já pelo Sporting, foram 25 jogos ao todo, com três gols marcados. E, na Juventus, foram 81 bolas na rede em 98 duelos do maior campeão do futebol italiano. Já pelo Al Nassr, no Campeonato Saudita, o português marcou 62 gols por sua equipe atual.>

Champions League

O maior artilheiro da competição tem 140 gols em 183 jogos - sem incluir a fase preliminar, na qual marcou um gol em quatro jogos. Ou seja: 141 tentos no total. Pelo Real Madrid, foram 105 gols em 101 partidas. Já pelo United, conseguiu marcar 21 vezes em 59 partidas - isso sem incluir a fase preliminar. Pela Juventus, ele marcou 14 gols em 23 compromissos, embora não tenha conseguido levar a equipe italiana a uma final europeia.>

Europa League

Foram dois gols em cinco partidas pelo Manchester United. Cristiano também jogou a segunda principal competição de clubes da Europa quando era ainda um jovem no Sporting. No total de Europa League, dois gols em oito partidas.>

Torneios de Copa

Pelo Real Madrid, Cristiano fez 22 gols em 30 jogos da Copa do Rei. Pelo United, balançou a rede 13 vezes em 27 partidas da FA Cup. Na Inglaterra é disputada também a Copa da Liga Inglesa, na qual ele fez mais quatro gols em 12 partidas. Na Copa da Itália, pela Juventus, foram quatro gols marcados, e na Supercopa da Itália, o luso marcou o gol da vitória sobre o Milan, em 2018, e também no triunfo sobre o Napoli no 'tira-teima' da temporada 2021/21. Na Supercopa da Europa, CR7 marcou duas vezes também.>

Nos tempos de Sporting, foi apenas uma participação na Supertaça de Portugal, com dois gols marcados. De volta à Espanha, no tira-teima entre os campeões da Liga e da Copa, foram sete jogos e quatro gols marcados. No Al Nassr, entre Supercopa Saudita, Champions Asiática e Copa do Rei da Arábia Saudita, foram 15 gols no total. Em Mundiais de Clubes, ele disputou oito jogos e fez sete gols (um pelo United e seis pelos merengues).>

Pela seleção de Portugal