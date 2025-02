DE VOLTA AOS PALCOS

Shakira recebe alta hospitalar após internação de urgência no Peru

Cantora foi internada no último sábado (15)

Após deixar os fãs abalados com uma internação de urgência, a cantora Shakira teve alta hospitalar na noite deste domingo (16), em Lima, na capital do Peru. A cantora deu entrada em uma clínica privada, no distrito turístico de Miraflores, no sábado (15), sentindo fortes dores abdominais. >

"Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Eu os amo do fundo do coração", escreveu ela nas redes sociais. >

Agora com a alta hospitalar, a colombiana confirmou o show desta segunda-feira (17) no Peru. Com a turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", os fãs estão eufóricos acampando e formando filas ao redor do Estádio Nacional para ficar na grade do espetáculo. A cantora decidiu estrear a turnê no Rio de Janeiro, no dia 11, e, logo após, prosseguiu para São Paulo. >