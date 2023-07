Show de Ludmilla, Key Alves e mais: veja detalhes da festa de Vini Jr.

Crédito: Foto: Divulgação/Arquivo

O aniversário de comemoração de 23 anos do jogador Vini Jr., no Rio de Janeiro, rendeu o que falar. O atleta reuniu algumas personalidades famosas, dentre elas, a ex-BBB Key Alves.



Key estaria tendo um affair com a musa do OnlyFans. Julia Rodrigues, outra ex-affair do jogador, também esteve presente.



Key chegou na festa com Damia Menzes, mexicana que saiu do BBB23 após sofrer assédio sexual dos participantes Cara de Sapato e MC Guimê.

A cantora Gabily e as influenciadoras Lary Bottino e Any Borges, assim como a ex-BBB Larissa Tomásio marcaram presença. O pagodeiro Rodriguinho e Marvvila, do "BBB 23", também estiveram na comemoração.

Além deles, Ludmilla e Brunna Gonçalves apareceram juntinhas, e também Pedro Scooby, que foi visto saindo do local na manhã do dia seguinte, com uma mulher ao lado.

Nesta quarta-feira (12), ainda havia agito. O atleta alugou duas diárias do sítio Lajedo. A primeira festa começou às 18h de terça-feira e teve como tema um baile e show de Ludmilla, amiga de Vini, e também de Matuê, com muito funk e pagode. A segunda está marcada para às 21h desta quarta-feira e será em ritmo de micareta, com abadá e tudo.