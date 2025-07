REALITY

The Voice Brasil 2025 abre inscrições no SBT; saiba como se inscrever

Veja como enviar seus vídeos e garantir uma chance no palco

O The Voice Brasil está de casa nova e acaba de abrir inscrições para sua temporada de 2025, agora sob o comando do SBT. Após deixar a Globo, o reality musical chega à emissora paulista com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho, que também migrou para o novo projeto. >