MUDANÇA RADICAL

Irreconhecíveis: Veja 10 antes e depois de famosos mais chocantes

Procedimento queridinho dos famosos, harmonização facial lidera como mais realizado, além da rinoplastia

F Felipe Sena

Publicado em 8 de julho de 2025 às 18:00

A fama, o dinheiro, a ascensão são ingredientes para mudar drasticamente a vida de várias pessoas, principalmente quando se tornam celebridades. Seja por ter participado de um reality show, ser cantor ou ter conquistado notoriedade através das redes sociais, como diversos influenciadores digitais que conquistaram milhões de seguidores; famosos mudam de vida >

No entanto, às vezes, isso também significa quase mudar de “DNA”, como é popularmente conhecido no mundo da web quando um famoso realiza diversos procedimentos estéticos a ponto de ficarem irreconhecíveis.>

Alguns famosos pesaram a mão nos números de procedimentos, que se comparados a fotos de alguns anos atrás, parecerem até outra pessoa. Entre vários nomes, se destacam 10 artistas. Confira lista:>

1 - Anitta

Anitta diz que é adepta de procedimentos e cirurgias Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora conhecida mundialmente já confessou em TV aberta diversas vezes que é adepta de cirurgias e procedimentos estéticos. Entre alguns, a artista é mais conhecida pela rinoplastia, que mudou completamente o formato de seu nariz. Entre outros procedimentos realizados pela funkeira estão ninfoplastia (procedimento para reduzir os pequenos lábios vaginais), lipoaspiração, redução dos seios, remodelagem do queixo, implante de silicone e preenchimento labial.>

2 - Eduardo Costa

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor sertanejo, assim como outros famosos, aderiu a febre da harmonização facial, o que gerou diversos comentários e piadas sobre sua aparência nas redes sociais. O cantor também já fez transplante capilar para tratar a queda de cabelo, além de uma lipoaspiração.>

3 - Ludmilla

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A artista que chega em Salvador em pouco tempo para o fim da tour Numanice e já realizou feats musicais com Anitta, também aderiu a harmonização facial e rinoplastia. Também já realizou lipoaspiração HD e a bichectomia.>

4 - Gretchen

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Conhecida pelos memes e participação em realitys shows como, a cantora e dançarina Gretchen também é reconhecida nas redes sociais, sobretudo, pela realização de diversos procedimentos. A lista é imensa: radiesse para bioestimulação do colágeno, preenchimento nas coxas, retoque do delineado definitivo e tratamento para alopecia. Além disso, já realizou procedimentos como lipoaspiração, rinoplastia, preenchimento labial, remodelagem do queixo, implante de silicone e rejuvenescimento vaginal. Recentemente, ela passou por uma cirurgia para retirada de útero devido à adenomiose. >

5 - Pabllo Vittar

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Pabllo, por sua vez, também aderiu a harmonização facial e rinoplastia. No rosto, ainda passou por correção de desvio de septo e remoção de adenoides, além de procedimentos para aumentar o bumbum.>

6 - Maraisa

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos grandes nomes do sertanejo, Maraisa, da dupla com Maiara, realizou lipoescultura, rinoplastia e implante de silicone nos seios. Além disso, ela também implantou um balão gástrico, buscando controle do apetite e perda de peso, e faz aplicações de botox no maxilar para tratar bruxismo.>

7 - Joelma

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ainda na onda da harmonização facial está a cantora Joelma. rinoplastia, mentoplastia (cirurgia no queixo), lipoaspiração e colocação de silicone nos seios. Além disso, ela também passou por preenchimento labial e facial, além de correção dentária. >

8 - Whindersson Nunes

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No caso do influenciadores Whindersson, além de procedimentos na face, o influencer passou por reeducação alimentar com ajuda de profissionais, começou a praticar exercícios físicos mais intensos, o que contribui muito para sua mudança de aparência.>

9 - Lucas Lucco

Diversos famosos aderiram as cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Quem também realizou harmonização facial foi o cantor sertanejo Lucas Lucco. Contudo, o artista se arrependeu do resultado e buscou reverter o processo. Ele chegou a retirar 100% do ácido hialurônico aplicado no rosto, buscando um resultado mais natural. O cantor também passou por um transplante capilar. >

10 - Bianca Andrade

Vários famosos aderiram a cirurgias e procedimentos estéticos Crédito: Reprodução | Redes Sociais