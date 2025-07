REVIRAVOLTA

'Dona de Mim': Marlon se torna estrela de conteúdo adulto com vídeo no chuveiro

Gravação sem consentimento vai abalar as relações na novela das novela da TV Globo

Uma situação constrangedora vai causar uma reviravolta das relações em Dona de Mim, novela das sete da TV Globo. Adriano (Phellipe Azevedo), parceiro de Marlon na polícia, vai filmar o colega tomando banho totalmente pelado no vestiário do galpão de kickboxing sem consentimento. O namorado de Kami (Giovanna Lancellotti) não percebe que está sendo filmado pelo amigo e nem imagina onde a sua imagem vai parar.

Além de filmar o amigo, Adriano coloca o vídeo do bonitão em uma plataforma de conteúdo adulto para lucrar com o conteúdo íntimo. É aí que Marlon se torna uma estrela entre os assinantes da plataforma, fazendo o maior sucesso com seu visual.