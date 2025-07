NOVELA DAS 7

Trocas de casais em 'Dona de Mim': jovem troca irmão pelo outro e galã troca mãe por filha

A novela das sete da TV Globo terá uma grande mexida nos casais da trama com novas paixões

Dona de Mim terá muitas novidades envolvendo as relações amorosas, com um "troca-troca" dos casais estabelecidos. Novas paixões abalar a trama da novela das nove em exibição na TV Globo. Leo (Clara Moneke) trocará um irmão pelo outro, já que após largar Davi (Rafael Vitti), ela engatará um romance com Samuel (Juan Paiva). Já Danilo (Felipe Simas) mesmo sem esquecer Filipa (Cláudia Abreu) acabará se envolvendo com filha dela, Nina (Flora Camolese); os dois vão protagonizar um beijão nas telinhas. >