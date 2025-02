ANTIGUIDADE É POSTO

Pela 1ª vez em 20 anos, Campo Grande desbanca a Barra e supera número de foliões no 1º dia de Carnaval

Quinta-feira de Carnaval no Campo Grande superou a quantidade de foliões em relação ao circuito Barra/Ondina

Bruno Wendel

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 14:24

Baiana System Crédito: Marina Silva/CORREIO

O inesperado aconteceu. Pela primeira vez, nos últimos 20 anos, a Quinta-feira de Carnaval no Campo Grande superou a quantidade de foliões em relação ao circuito Barra/Ondina, no primeiro dia da festa. >

“Isso tudo graças a uma decisão acertada que tivemos de realizar a abertura do Carnaval aqui no Centro. No dia em que celebramos os 40 anos da Axé Music, nós vimos aqui Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Psirico, Xanddy, Ricardo Chaves, Margareth, Sarajane ...tantos nomes responsáveis por este ritmo contagiante e isso mobilizou muita gente aqui ontem. Os números estão apontando. Para se ter uma ideia, a Limpurb coletou muito mais lixo aqui, do que na Barra/Ondina”, declara o prefeito de Salvador, Bruno Reis, durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta sexta (28), no Campo Grande. >

Embora a chuva tenha atrasado a abertura, Bruno Reis disse que “começamos bem”. “Se puder comparar a estreia com uma Copa do Mundo, nosso time estreou com uma vitória tranquila. É óbvio que ajustes precisam ser feitos durante o dia para melhor funcionamento à noite, como problemas que identificamos de trânsito. Fora o incidente do trio que ficou preso no túnel dos Reis Católicos, que acabou atrapalhando a operação à tarde, porque foram necessárias uma hora e meia para retirá-lo”, diz Bruno Reis. >

Transporte >

Com operação 24 horas pela primeira vez, o BRT teve um crescimento de 72% no número de passageiros transportados no primeiro dia do Carnaval de Salvador, em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta quinta, utilizaram o modal 76.960 pessoas, enquanto 44.675 passageiros usaram o sistema no mesmo dia em 2024. Já o total de viagens registradas no sistema BRT no primeiro dia de festa foi de 1.329, número 63% superior à quinta de Carnaval do ano passado, com 814. >

Também aumentou a quantidade de passageiros de todo o sistema de transporte público: quase 450 mil, contra 392 mil no ano passado, o que representa uma alta de 15%. A linha gratuita Lapa - Calabar transportou mais de 55 mil pessoas, em 1.620 viagens. Três atos de vandalismo foram registrados em ônibus coletivos nesta quinta. >

Reaberto na última terça (25), o Elevador Lacerda foi utilizado por mais de 18 mil usuários. Já o Plano Inclinado Liberdade-Calçada transportou mais de 4,5 mil pessoas. >

Ocorrências >

Em apoio prestado à Secretaria de Mobilidade durante operação para coibir o transporte clandestino, a Guarda Civil Municipal constatou a adulteração da placa de uma motocicleta. O condutor foi encaminhado à Central de Flagrantes e a moto, removida para o pátio da Transalvador. >

Foram realizados 127 patrulhamentos e 80 abordagens preventivas. Além disso, foram 91 atendimentos realizados pela Guarda Civil, o que representa uma diminuição de aproximadamente 22% em relação aos 117 atendimentos registrados na primeira noite do Carnaval de 2024.>