CARNAVAL 2025

Trio 'entala' em túnel e em viaduto e complica o trânsito na Avenida Centenário

Agentes da Transalvador foram ao local retirar o veículo

Um trio elétrico ficou preso no túnel logo após o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), no sentido shopping Barra, travando o trânsito na Avenida Centenário, em Salvador, nesta quinta-feira (27). O caso ocorreu no meio da tarde, e os vídeos circularam nas redes sociais pouco antes das 17h.>

Segundo a Transalvador, o trio ficou preso inicialmente no túnel, e equipes do órgão de trânsito conseguiram retirá-lo. Mais à frente, o veículo voltou a ficar preso no viaduto que dá acesso ao Vale do Canela. Os agentes, então, tiveram de abrir um retorno para que ele pudesse passar e liberar a via, o que já havia ocorrido por volta das 18h.>