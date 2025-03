VOTAÇÃO POPULAR

'O Verão Bateu em Minha Porta', de Ivete Sangalo, vence troféu Correio Folia de melhor música do Carnaval 2025

Foram mais de 1,4 milhão de votos na enquete realizada pelo jornal CORREIO

Wladmir Pinheiro

Publicado em 4 de março de 2025 às 16:22

'O Verão Bateu em Minha Porta' vence troféu Correio Folia de melhor música do Carnaval 2025

Os foliões de Salvador elegeram "O Verão Bateu Em Minha Porta", de Ivete Sangalo, como a melhor música do Carnaval de 2025. A canção, uma composição de Samir Trindade, Radamés Venâncio, Gigi Cerqueira e da própria Ivete, se destacou no Carnaval que comemora os 40 anos da Axé Music.>

A votação realizada pelo Jornal CORREIO, com curadoria do colunista Osmar Marrom Martins, esteve no ar por mais de duas semanas e recebeu mais de 1,4 milhão de votos, um número recorde.>

Os leitores do CORREIO também votaram para escolher a música mais marcante dos 40 anos da Axé Music. O troféu 40 anos contou com duas versões: uma definida pelo voto popular na internet e outra escolhida por um júri técnico comandado por Osmar Marrom Martins, colunista especializado em axé há quatro décadas. >

'Baianidade Nagô', que já havia sido premiada com o Troféu Dodô e Osmar como a melhor música do Carnaval de 1992, e regravada por artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Ricardo Chaves, foi escolhido pelo júri. Já na categoria internet, os leitores do CORREIO votaram na música 'O mundo vai', de Ivete Sangalo. >

O Verão Bateu ou Energia de Gostosa?

Com mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo se mantém como uma das principais cantoras do Brasil. Em todos os anos, a cantora desponta com músicas fortes para concorrência do título de Música do Carnaval. Em 2025, a artista decidiu competir com ela mesmo.>

Isso porque, além de 'O Verão Bateu', Ivete também tinha outra concorrente forte no páreo. 'Energia de Gostosa' dividiu a opinião dos fãs da cantora e chegou a despontar como uma das favoritas.>

Nem os fãs, aliás, entraram em consenso. Os foliões mostraram que estão divididos. A advogada carioca Letícia Rezende, 28 anos, estampou a preferência em uma tatuagem falsa.>

"Energia de Gostosa. A música fica na cabeça, é gostosa de dançar, animada e já está na boca do povo. Tem tudo para ser ritmo do Carnaval", disse a carioca.>

Já a acupunturista mineira Renata Fiuza, 50 anos, não teve dúvidas sobre o 'O Verão Bateu na Minha Porta'. "A música é extremamente animada e chama a gente para folia mesmo", disse a foliona, que está no Carnaval de Salvador pela 7° edição seguida.>

"A lista de melhor música do Carnaval de Salvador 2025 tem axé, arrocha, samba-reggae e pagode, com colaborações com os maiores nomes da música baiana atualmente. Entre os destaques desse ano, músicas como 'Surra de Toma', de Léo Santana, 'Energia de Gostosa', de Ivete Sangalo, 'Molen-Molen', do Psirico, entre tantos outros se destacaram", escreveu Osmar Marrom ao eleger as canções que disputariam a votação popular.>

No último ano, Veveta levou o título de música do Carnaval, com 'Macetando', parceria com Ludmilla. >