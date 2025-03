VÍDEO

Fantasma de alegoria da Vila Isabel viraliza ao ficar paralisado durante coreografia; veja

Internautas apontaram que se tratava de uma mulher por baixo da fantasia que passou mal no desfile

Elis Freire

Publicado em 7 de março de 2025 às 18:05

Abre-Alas da Vila Isabel em desfile no última terça (4) Crédito: Reprodução

O abre-alas da Vila Isabel tomou a Sapucaí com uma alegoria em referência ao “trem-fantasma”, mas um dos integrantes acabou chamando a atenção do público. Vestida com grandes roupas longas brancas e máscara no rosto, assim como os demais, a pessoa fantasiada ficou paralisada durante a coreografia e viralizou nas redes sociais. >

Enquanto os demais dançam com entusiasmo usando os braços, a pessoa foi registrada por longos segundos sem se mexer, gerando questionamentos em quem via na avenida ou através redes sociais. Nos comentários das publicações, internautas apontaram que o fantasma com ar desanimado era uma mulher, que passou mal durante o desfile.>

Veja vídeo:>

Eu tô morrendo pic.twitter.com/4vA2l61FZv — marcito melodia (@problemarcio) March 4, 2025

acho q a pessoa passou mal!! ele tava fazendo a coreografia direitinho antes, mas parece q apagou. talvez o calor pela fantasia — jurídico guto e vinicius (@fernando1f2e) March 4, 2025

A Vila Isabel desfilou na madrugada desta terça (4) e acabou ficando fora do ranking das campeãs. Com enredo assinado pelo carnavalesco Paulo Barros, polêmico em declarações sobre as tradições do espetáculo, a escola fugiu às representações de religiões de matrizes africanas e se filiou ao imaginário popular do ditado "Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece". >