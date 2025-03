MUDOU DE VIDA

Resgatado do esgoto: conheça história comovente do vira-lata caramelo da abertura de ‘Vale Tudo’

Pet aparece na vinheta do remake da novela de 1988

Na noite da última quarta-feira (26), a Globo divulgou a nova abertura do remake de ‘Vale Tudo’ . Trazendo imagens de diversas regiões do Brasil e celebrando a pluralidade das identidades, a vinheta chamou atenção também por colocar um vira-lata caramelo estampando a tela da TV como patrimônio nacional.>

“O Juca estava caído em um esgoto em Botafogo. Depois de muitas horas, uma senhora o resgatou e estava passando com ele no colo, na frente do meu prédio, e eu estava voltando do passeio com Pedro, meu namorado, e aí eu o peguei”, explicou a psicóloga Juliana Dias, responsável pela adoção de Juca. >