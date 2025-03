OUSADA

Christina Rocha afirma que deu dicas para filho ser 'bom de cama'; entenda

Apresentadora desabafou em entrevista ao podcast Papagaio Falante

A apresentadora Christina Rocha participou do podcast Papagaio Falante nesta quinta-feira (27) e aproveitou para falar sobre relacionamentos e a necessidade de haver homens cavalheiros. Na entrevista, Christina citou que sempre aconselhou o filho Victor Pássaro para satisfazer as mulheres, em todos os âmbitos. >

Em relação ao que significa ‘ser bom de cama’, a ex-comandante do 'Casos de Família' explicou quais foram as dicas que deu ao filho: "É dar prazer para a mulher, não ser coelho, não achar que é só [penetrar] e acabou. Acabou o cacete! Tem que dar prazer para a mulher, [fazer] preliminar". >

No podcast, Rocha também disse que seu tipo de homem é aquele que tem"pegada". A apresentadora destacou que não se importa com beleza ou características físicas, mas com o tratamento. Além de Victor, Christina Rocha também é mãe de Isabella Passaro. Os dois são frutos do casamento da apresentadora com Rubens Pássaro. >