INUSITADO

Ticiane Pinheiro relembra constrangimento com dor de barriga: 'Joguei pela janela'

Revelação da apresentadora foi feita na noite da última terça (25) no GNT

Anna Luiza Santos

Publicado em 27 de março de 2025 às 20:01

Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução

A apresentadora Ticiane Pinheiro participou do programa ‘Que História é Essa, Porchat?’, que foi ao ar na última terça-feira (25) no GNT, e desabafou sobre uma situação constrangedora que viveu. A loira contou um caso inusitado envolvendo dor de barriga na casa do ex-namorado. >

Em conversa com Fábio Porchat, Ticiane relembrou que, ao visitar a casa do antigo amado no início da relação, enfrentou uma forte dor de barriga. Ela ficou com vergonha de falar sobre isso com o companheiro e já havia sido avisado que a casa estava sem água. >

“Comecinho de namoro, né?! Toda apaixonada. Se eu fizer, ele vai saber que foi eu. O que eu faço? Comecei a ficar nervosa. A dor começou a aumentar. Daí avistei um saco plástico. Peguei o saco, abri no banheiro que imaginei que fosse de uma funcionária”, detalhou. >

Ao partir para o banheiro, Ticiane foi surpreendida com a chegada do namorado. "Eu estava com medo que ele chegasse. Já com meu saquinho, pensei: onde jogar? Se eu jogar no lixo, o cara vai ver, porque ele que vai limpar. De repente eu escutei um barulho e fiquei nervosa. Dei um nó e joguei pela janela”, contou. >

A revelação da loira arrancou risadas da plateia e de Porchat, que ficou incrédulo com a história, deixando Ticiane mais constrangida. Na conversa, ela não revelou a identidade do affair na época. >